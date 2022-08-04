انت الان تتابع خبر عاجل..أول رد فعل من سيوارش عقب نهاية مباراة الأهلى مع فاركو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس لعام 2022،تعادل النادي الأهلي المصري سلبياً أمام نادي فاركوا ،وأقِيمت المباراة على إستاد السلام وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز ،وقام المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش للنادي الأهلي بالإنفجار غضبا أمام أحمد الغندور حكم المباراة بين الفريقين ولمعرفة باقي التفاصيل يمكنك متابعة المقالة إلى النهاية.

تعادل الأهلي سلبيا مع فاركو بعد إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة المقامة بين كلا من النادي الأهلي ونادي فاركو المقامة على إستاد السلام اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس لعام 2022،قام كلا من المدير الفني للنادي الأهلي البرتغالي سواريش وحارس الفريق اللاعب محمد الشناوي بالتوجه إلى حكم المباراة، واعترض كلا منهما على حُكم المباراة غير العادل وعلى مجموعة من القرارات، أبرزها عدم احتساب حكم للاعب بيرسي تاو وذلك بداعي التسلل ،كما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك بمجموع 56 نقطة ، ويتصدر المركز الأول نادي الزمالك يليه نادي بيراميدز. ترتيب الدوري المصري الممتاز وقد جاء ترتيب الأندية في بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: الزمالك 66 نقطة. بيراميدز 59 نقطة. الأهلي 56 نقطة. فيوتشر 45 نقطة. طلائع الجيش 44 نقطة. سموحة 40 نقطة. البنك الأهلي 38 نقطة. فاركو 36 نقطة. سيراميكا كيلوباترا 33 نقطة. الاتحاد السكندري 33 نقطة. المصري 32 نقطة. الإسماعيلي 32 نقطة. إنبي 31 نقطة. غزل المحلة 30 نقطة. الجونة 27 نقطة. إيسترن كومباني 27 نقطة. المقاولون العرب 25 نقطة. مصر المقاصة 15 نقطة.