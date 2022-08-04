عاجل.. رد فعل ناري من ريكاردو سواريش تجاه التحكيم بعد مباراة الأهلي اليوم

وأبدى الثنائي اعتراضهما على حكم المباراة على عدد من القرارات في مباراة اليوم والتي أبرزها رفضه احتساب حكم لبيرسي تاو بداعي التسلل ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف الزمالك المتصدر ووصيفه بيراميدز وفي سياق متصل اشتكى الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة في العضلة الخلفية عقب نهاية مباراة فريقه أمام فاركو.

واشتكى معلول من الإصابة في العضلة الخلفية بعد نهاية المباراة وهو ما ظهر عليه بعدما أطلق أحمد الغندور حكم اللقاء صافرة النهاية ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة خلف الزمالك المتصدر ووصيفه بيراميدز.