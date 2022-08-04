انت الان تتابع خبر "كل حاجة واضحة"..تعليق ناري من " ميدو " عقب تعادل الأهلي اليوم أمام " فاركو" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت في تمام الساعة التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أحداث المباراة التي جمعت بين الأهلي وفاركو، والتي جاءت ضمن جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز علي ملعب وس السلام ، تلك المباراة التي دخلها الفريق الأحمر بنية تحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز كي يستمر في مطاردة الزمالك الذي ابتعد بالصدارة و يغرد منفرد في قمة الدوري لذا فإن الفريق الأحمر يسعي من اجل مواصلة الضغط علي المنافسين له علي لقب الدوري أملا في استعادة اللقب الغائب عن خزانة النادي منذ عام وهو الأمر الذي يعد صعبا للغاية بالنظر لمستوي الزمالك وكذلك فارق النقاط لكن حسابيا كل شئ مازال في الملعب

جدير بالذكر أن المباراة قد انتهت بتعادل الفريق دون أهداف في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي علي خليفة إلغاء الحكم ” أحمد الغندور ” لهدف صحيح للنادي الأهلي من توقيع البديل ” بيرسي تاو” في الدقيقة الرابعة والسابعين من عمر اللقاء وسط دهشة الحضور لدي إعادة لقطة الفار أكثر من مرة والتي تثبت صحة الهدف ومع ذلك تم إلغاءه بشكل يدعو إلي الاستغراب في ذات السياق فقد حرص نجم الزمالك والمنتخب المصر السابق ومقدم البرامج الرياضية الحالي الكابتن ” أحمد حسام ميدو ” علي التعليق من خلال برنامجه الريمونتادا علي الهدف الملغي مشيرا إلي أن الهدف صحيح وأن الأهلي تعرض للظلم التحكيمي بشكل كبير