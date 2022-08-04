انت الان تتابع خبر "هما السبب".. أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل الأهلي مع فاركو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخسارة نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق تعادلا سلبيا مع فريق فاركو في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأهلي والسلام في إطار مبارايات الجولة ال 29 من عمر مسابقة الدوري المصري، وبهذه النتيجة وصل الفريق الأحمر رصيده من النقاط الى النقطة 56 محتلا بها المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة.

في سياق آخر كشف المحلل الرياضي ونجم الأهلي والزمالك السابق الكابتن رضا عبد العال عن رأيه في أداء الاهلي في مباراة فاركو، وجاءت تصريحات عبدالعال علي قناة تين الفضائية في برنامج البريمو الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إسلام صادق، حيث قال: ” ادارة الاهلي هي المسئولة علي ما وصل إليه الفريق، اما بالنسبة لسواريش فهو بيضحك علي الجماهير، ولم يقدم أي شئ علي الاطلاق”.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.