انت الان تتابع خبر ب 4 مليون دولار .. عملاق إيطاليا يسعي للتعاقد مع " جوهرة الأهلي " خلال الميركاتو الحالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط كل الأزمات التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخر ما قد يرغب به مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن ” محمود الخطيب ” المشرف الأول علي شئون الكرة بالنادي هو فقدان خدمات واحد من أفضل لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية ، حيث أن لدي إدارة النادي الكثير من المشكلات التي تعمل علي حلها خلال الوقت الحالي كما ان النادي بصدد البناء علي العناصر الجيدة الموجودة ضمن الفريق حاليا من أجل النهوض سريعا إذ يفاجئ بأن اللاعب يستعد للرحيل وقبول ذلك العرض المغري

جدير بالذكر أننا هنا نتحدث عن متوسط ميدان الفريق الدولي المالي ” أليو يانج ” الذي تلقي الكثير من العروض خلال الفترة الحالية من أجل الرحيل كان أخر تلك العروض علي لسان الإعلامي الرياضي ” إسلام صادق ” والذي أعلن من خلال برنامجه الرياضي ” البريمو” الذي يبث عبر فضائية ” ten” أن هناك عرض مقدم من جانب الفريق الإيطالي الكبير ” سامبدوريا ” من أجل التعاقد مع المالي أليو ديانج مقابل 4 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

في ذات السياق فإن التفريط في لاعب بحجم ” ديانج ” خلال الفترة الحالية دون تعويضه بلاعب بنفس الجودة والقدرات الفنية والبدنية سيكون كارثة بكل المقاييس حيث أنه اللاعب الوحيد من ثلاثي خط الوسط الذي ما زال قادر علي العطاء والظهور بشكل جيد خلال المبارايات حيث أن السولية وحمدي فتحي وأفشة لا يقدمون الأداء المنتظر