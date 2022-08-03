نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم || السعودية يفوز على فلسطين بخماسية تأهله لنهائي كأس العرب للشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم في نصف نهائي كأس الدول العربية للشباب تحت سن الـ 20 يوم الأربعاء 3 اغسطس 2022 على أرض المملكة العربية السعودية، وتقدم المنتخب السعودي إلى نهائي كأس العرب للشباب للمرة السادسة في التاريخ وللمرة الثانية على التوالي بعد أن أنهى مغامرته الفلسطينية بنتيجة 5-0 في مباراة أقيمت على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي في مدينة (المحالة).

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم

السعودية تنتظر المباراة النهائي، المتأهل بين مصر والجزائر إلى نصف النهائي الثاني الليلة الساعة 18:00 بتوقيت موسكو على ملعب ضمك بخميس مشيط، ويعتبر المنتخب السعودي حامل لقب كأس العرب للشباب بعد فوزه بالمسابقة النهائية عام 2021 على حساب الجزائر، وسجل أهداف المنتخب السعودي ضد فلسطين اليوم كل من عبدالله رديف (45، 65)، محمد سليمان (36)، عبد العزيز العليوه (67)، صالح الرحماني (87).

مباراة السعودية وفلسطين تصفيات كأس العالم

كما حاول زعيم النسور الخضراء، مصعب الجوير، إذهال حارس المرمى الفلسطيني مهدي عاصي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنه تصدى بحذر للزاوية، وهدد المنتخب الفلسطيني الهدف السعودي لأول مرة في الدقيقة 24 بفضل منير البدارين الذي ركض عبر المرمى وأنقذه الحارس أسامة المرمش مرتين، وسجلت السعودية الهدف الأول في الدقيقة 36 بفضل المدافع محمد سليمان، ركلة ركنية من الجهة اليسرى شهدت عبد الله العنزي تقوساً بالداخل لتفادي الجميع وتصل للمدافع الوحيد بهدف ليسهل دخول الشباك.

المنتخب السعودي

وأضاف المهاجم عبد الله رديف الهدف الثاني للسعودية قبل ثوان من نهاية الموسم مسجلا هدفها الخامس في البطولة، وذلك بعد استخدام سدادة مدافع وتسجيل هدف في قتال ضد تمريرة مصعب الجويل، وفشل المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني، حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وجاءت أولى هذه الأهداف في الدقيقة 65 بفضل الهداف عبد الله رديف بعد ارتطام الركلة الحرة لمصعب الجويل من العارضة، حيث أن عبد العزيز العريبا عزز تقدم السعودية بهدف رابع بعد دقيقتين فقط (67)، وذلك بعد مفاجأة الدفاع الفلسطيني بحركة ذكية لتلقي تمريرة جذابة من مصعب الجويل، وضع الكرة في الشباك، وسجل صالح الرحماني الهدف الخامس للخضر في الدقيقة 87 بعد يد يسرى كبيرة أنهت المباراة بشكل أكثر جمالا ضد مهدي عاصي.

ما هي تشكيلة فريق شباب السعودية ضد فلسطين؟

أسامة المرمش، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبد الله العنزي، عبد الملك العييري، مصعب الجوير، عبد الله الزيد، عبد العزيز العليوة، عبد الله رديف.

ما هي تشكيلة فريق الشباب الفلسطيني ضد السعودية؟

مهدي عاصي، جمال البدارين، عمرو رزق، خالد أبو الهيجة، يزن شرحة، محمد حسنين، قيس طه، محمد صندوقة، أحمد شديد، منير بدالين، محمد شلطف.

وتقدم المنتخب السعودي إلى نصف النهائي بعد انتهاء المباراة الأصلية بالتعادل 0-0 على حساب نظرائهم اليمنيين بركلات الترجيح (3: 1).

في الوقت نفسه، تقدم المنتخب الفلسطيني بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).