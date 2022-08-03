مصر تتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب

مصر تتأهل إلى نهائي كأس العرب للشبابتأهل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً على حساب نظيره الجزائري، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء.

وافتتح صلاح باشا التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 40، غير أن لحلو أخريب أشعل المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله هدفا لمنتخب الجزائر في الدقيقة 69.

وسجل محمد ابراهيم الهدف الثالث لمنتخب شباب الفراعنة في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار، ضرب منتخب مصر موعدا في المباراة النهائية أمام منتخب السعودية، الذي تغلب 5 - صفر على منتخب فلسطين في وقت سابق اليوم في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.