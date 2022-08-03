انت الان تتابع خبر من عالم التجميل إلى الرياضة.. لاعبة مسلمة تشارك في بطولة دولية تمثل استراليا وتكشف أسباب انتقالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قطعت تينا رحيمي طريقاً صعباً لتصبح أول ملاكمة مسلمة تمثل أستراليا في مسابقات الكومنولث، بعد تحولها من فنانة تجميل إلى عالم الرياضة قبل عدة سنوات، ولكنها ما زالت تواجه عقبة في الجمع بين إيمانها وهذه الرياضة القاسية، بحسب ما قالت صحيفة Daily Mail البريطانية الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022.

وستدخل اللاعبة المقيمة في سيدني التاريخ، بحسب الصحيفة، عندما تدخل الحلبة في وقت مبكر من صباح الجمعة، 5 أغسطس/آب 2022، في فئة 57 كيلوغراماً، كأول امرأة مسلمة تمثل أستراليا.

فنانة التجميل السابقة، رحيمي، تصلي الفرائض الخمس، وتصوم، وهو أمر يصعِّب للغاية الجمع بين التدريب على الملاكمة ومتطلبات الوزن.

قالت لصحيفة Sydney Morning Herald الأسترالية: "بسبب رمضان لم أستطع المشاركة في المخيم في شيفيلد". وأضافت: "التدريب في رمضان صعب حقاً. أنت تتدرب قبل أن تبدأ الصيام. ثم تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد ساعة من تناول الطعام".

دخلت رحيمي الحلبة لأول مرة في صالة ألعاب رياضية بغرب سيدني في عام 2017، وبحلول مارس/آذار 2021، كانت قد تقدمت بسرعة كبيرة، وفازت بجائزة أفضل رياضي ناشئ في ألعاب الكومنولث في أستراليا. قالت: "أنا أحب هذه الرياضة فحسب. أحب كل شيء فيها. عقليتي هي أنني أحب أن أبقى دائماً على استعداد للقتال. أنا لا أخشى أن أتأذى على الإطلاق".

كما أضافت: "الهدف الأساسي من الملاكمة هو أن تكون ذكياً؛ أن تضرب ولا تُضرَب. إنه ليس مثل الألم الذي يجعلك ترغب في الاستسلام. إنه في الواقع، لأكون صادقةً، يحفزني أكثر. إذا تعرضت لضربة قوية فأنت تريد طوال الوقت العودة بتسديدة أكبر".

قال ابن عمها ومدربها محمد اليتيم إنها مُدرَّبة جيداً، إلى درجة أنهم يحرصون الآن على تغيير أقفال الصالة الرياضية لمنعها من المبالغة في التدريب.

وأضاف: "شعرتُ أنها ستكون جيدةً في الصالات الرياضية، وقدوةً عظيمة للإناث، خاصةً في الرياضة البدنية، ليحملن أنفسهن ليصبحن قوياتٍ وأكثر لياقة بدنية".