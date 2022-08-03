نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة” LIVE مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري الممتاز قناة اون تايم سبورتس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الأهلي وفاركو يستعد الأهلي لمواجهة منافسه فاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الأربعاء،ويواجه الأهلي منافسه فاركو في المباراة التي تقام على ملعب ” الأهلي وى السلام” ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة المحلية، ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة و 26 مباراة و 16 فوزًا و 7 تعادلات و 3 هزائم،وحصل فاركو المركز الثامن في الترتيب برصيد 35 نقطة و 28 مباراة وفاز 8 وخسارة 8 مباريات وتعادل 11 مرة.

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو اليوم

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو اليوم من المقرر أن تنطلق صفارة مباراة الأهلى وفاركو ضمن إطار الجولة الثامنة والعشرين فى الدوري الممتاز فى على ملعب ” الأهلي وى السلام” فى تمام الأوقات التالية:

تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو اليوم

تبث اون تايم سبورتس مباراة الاهلي ضد فاركو في الدوري المصري مساء اليوم الاربعاء، هذا بالإضافة إلى وجود استوديو تحليلى قبل بدء المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت1 الجديد: 10853

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل ترميز: 27500

استقطاب: أفقي

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

فى خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد أشرف.

فى خط الوسط: وليد سليمان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد فخري‏ وزياد طارق.‏

فى خط الهجوم: حسام حسن.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركو

وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي وفاركو بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الدور الحادي عشر التي أقيمت على استاد الإسكندرية حيث سجل الأهداف (مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات) بينما سجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو.

غيابات الأهلى أمام فاركو

وأبرز غيابات الأهلي عن مباراة فالكو هم: