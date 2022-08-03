نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للهروب.. موعد مباراة المصري وطلائع الجيش الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة المصري وطلائع الجيش ، تفتتح مساء الخميس 4 أغسطس 2022، مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، ولحساب مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا طلائع الجيش والمصري البورسعيدي ، الطامحين إلى المكسب والنقاط الثلاث، من أجل تأمين البقاء ومواصلة الهروب من صراع القاع بالنسبة للنسر الأخضر البورسعيدي، مقابل رغبة في استعادة المركز الرابع والدخول إلى المربع الذهبي بالنسبة لزعيم أندية الجيش.

في السطور المقبلة، سنتناول بالتفصيل كل الأخبار والمستجدات والكواليس حول موعد مباراة المصري وطلائع الجيش والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات المصري وطلائع الجيش .

مباراة المصري وطلائع الجيش

على بعد نحو 5 أشهر، يجدد فريقا طلائع الجيش والمصري الموعد مع مواجهة جديدة.

وذلك ضمن جولات الحسم في بطولة الدوري المصري 2022 .

حيثما أسفر لقاء الدور الأول بين الفريقين، عن فوز الطلائع بهدف نظيف.

وهو ما يسعى لتكراره في مواجهة الخميس، أملًا في استعادة المركز الرابع من فيوتشر.

والذي نجح بدوره في إلحاق هزيمة جديدة بفريق المقاولون العرب في الجولة 28.

على الجانب الآخر، يسعى زعيم القناة إلى انتصار جديد، سيضيف إليه 3 نقاط هامة.

وذلك ضمن محاولته الابتعاد أكثر عن صراع القاع في مؤخرة جدول ترتيب الدوري العام المصري .

والذي يجمع الثلاثي الجونة والمقاولون العرب ومصر المقاصة .

في البداية نستعرض ترتيب الدوري المصري في الجولة 28 (قبل مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة):

نادي المصري البورسعيدي

نستهل تغطيتنا مع نادي المصري البورسعيدي ، الذي قدم أداءً مهتزًا في الموسم الحالي من الدوري المصري .

فبعدما أفلت الفريق “ولو مؤقتًا” من مؤخرة الترتيب، فهو يحتل حاليًا المرتبة الـ11 في جدول الترتيب.

وذلك برصيد 32 نقطة وصافي (-1) هدف.

حيثما يفصله 5 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ16 “أول ثلاثي قاع الجدول”.

خلال الموسم الحالي، تمكن النسر الأخضر من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 11 أخرى.

بينما تجرع مراراة الخسارة في 10 لقاءات، من أصل 28 جولة خاضها.

وفي آخر 5 مباريات للمصري البورسعيدي في الدوري ، تمكن أبناء المدرب المخضرم حسام حسن من جمع 7 نقاط.

إذ فاز على سيراميكا كليوباترا (4-1).

فيما تعادل إيجابيًا مع إنبي (1-1) في الجولة الأخيرة، وسلبيًا مع كلًا من فاركو والاتحاد السكندري.

ولكن خسر من أمام إيسترن كومباني (1-2).

نادي طلائع الجيش

في المقابل، يدخل نادي طلائع الجيش المصري مواجهة الخميس، ولدي رغبة كبيرة في الفوز.

من أجل استعادة المركز الرابع في جدول الدوري العام، والذي تمكن فيوتشر من اقتناصه، كما أسلفنا.

حاليًا يحتل زعيم أندية الجيش المركز الخامس، برصيد 44 نقطة وصافي (0) هدف.

يفصله نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

حيثما نجح الفريق في الموسم الجاري، من الفوز في 11 مباراة والتعادل في مثلها.

بينما تلقى الهزيمة في 6 مواجهات.

وعن آخر 5 مباريات لطلائع الجيش في الدوري ، نجحت كتيبة المدير الفني المجتهد طارق العشري في حصد 8 نقاط.

وذلك بعدما فاز على فاركو (1-0) ثم الاتحاد السكندري (2-1).

وتعادل سلبيًا مع مصر المقاصة وإيجابيًا بنتيجة (2-2) مع بيراميدز.

علاوة على خسارته من أمام الجونة (1-2).

تاريخ مواجهات المصري وطلائع الجيش

على صعيد المواجهات بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي في الدوري ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الناديين 32 لقاءً.

تقاسم الفريقان عدد مرات الفوز، برصيد 8 انتصارات لكل منهما، فيما حسم التعادل نتيجة 16 مواجهة.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات المصري أمام طلائع الجيش ، فقد أحرز النسر الأخضر 32 هدفًا، بينما سجل زعيم أندية الجيش 24 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات المصري وطلائع الجيش ، كانت فوز الطلائع بنتيجة (4-2).

سجل خلالها عرفة السيد مهاجم إيسترن كومباني الحالي هاتريك “3 أهداف”.

حدث هذا في مواجهة الدور الأول من الدوري المصري موسم 2015/2014.

ومثلت تلك النتيجة، الفوز الأكبر لـ طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي .

بينما كان الانتصار الأكبر لـ المصري ضد طلائع الجيش بنتيجة (4-0).

وهو ما حدث في أكثر من مناسبة، آخرها كان خلال لقاء الذهاب من الدوري المصري موسم 2018/2017 .

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة القوية، مساء الخميس، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة المصري وطلائع الجيش ، فسيعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) لاحقًا.

ستقوم كما المعتاد قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث اللقاء، والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

وبشأن معلق مباراة المصري وطلائع الجيش ، فلم تفصح شبكة القنوات الرياضية المصرية بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا سويًا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الجاري من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات طلائع الجيش والمصري البورسعيدي .