القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية وفلسطين كأس العرب للشباب

يسعى المنتخب السعودية والمنتخب الفلسطيني في مباراتهما للتنافس على بطاقة التأهل لنهائي كأس العرب للشباب 2022 وتأهلت أربع منتخبات إلى نصف النهائي بعد عبور مرحلة ربع النهائي حيث تلعب نصف النهائي الأخرى بين مصر والجزائر يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني في نصف نهائي كأس العرب للشباب، مساء يوم الأربعاء 3 أغسطس وسيكون موعد مباراة السعودية وفلسطين فى الرابعة والنصف مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

القنوات التي تذيع مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2022

سيتم نقل مباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عاماً على قناة السعودية 1الرياضية وقناة فلسطين الرياضية بالإضافة إلى قناة العراقية الرياضية وقناة الرابعة العراقية، مشوار منتخب السعودية في كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً

وكان منتخب السعودية قد حسم تأهله من دور المجموعات في الصدارة برصيد 6 نقاط بعد الفوز موريتانيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى فيما فاز على منتخب العراق بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية ثم فاز منتخب اليمن في ربع النهائي.

3-1 أما منتخب فلسطين حسم تأهله من دور المجموعات برصيد 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على منتخب السودان 5-3 ثم تعرض للهزيمة من المغرب بهدف نظيف ولكنه تأهل ضمن أفضل منتخبين بالمركز الثاني مع منتخب اليمن، ثم واجه منتخب الأردن في ربع النهائي ونجح في العبور بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان اللقاء المنتظر بين السعودية وفلسطين والذي سوف يشهد متابعة كبيرة من جماهير كلا من المنتخبين.

لقد حقق المنتخب السعودية للشباب تحت 20 عاماً في تصدر المجموعة الأولى، وذلك أن فاز على موريتانيا 2_0 ثم الفوز على العراق 4_1 قبل أن يحسم ضربات الجزاء لصالحه بنتيجة 3_1 أمام المنتخب اليمني بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في ربع النهائي.