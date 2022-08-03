نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2022 وتردد القنوات الناقلة للمباراة عبر النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف تكون الأنظار متجهة وذلك إلى المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين منتخبين وهما منتخب مصر ومنتخب الجزائر ويكون ضمن النصف النهائي من كأس العرب لدى الشباب لعام 2022 ميلادي.

تم تأهيل 4 منتخبات فقط إلى نصف النهائي من بعد عبور مرحلة الربع النهائي، بحيث سوف تجمع موقعة نصف النهائي الثاني بين فلسطين والسعودية.

موعد مباراة مصر والجزائر كأس العرب 2022

يتم بدأ مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر التي سوف تقام على الملعب الرياضي “الأمير سلطان عبد العزيز” ويتلقي المنتخب المصري وهذا مع نظيره المنتخب الجزائري وذلك في النصف النهائي من كأس العرب لدى الشباب، وذلك في مساء اليوم وهو يوم الأربعاء الموافق لتاريخ يوم 3 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام 2022 ميلادي/ آب الجاري.

وسوف يكون الموعد المحدد بمباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر هو في تمام الساعة التاسعة مساءً وذلك في توقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك في توقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءً وذلك بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لدى مباراة منتخب مصر والجزائر في كأس العرب 2022

يتم نقل بعض القنوات العربية الذي تكون مفتوحة لمباريات كأس العرب لدى الشباب المقامة في المملكة العربية السعودية وذلك حتى يوم بتاريخ يوم 6 من شهر أغسطس الجاري لهذا العام 2022 ميلادي/ آب الجاري.

ويتم نقل المباراة من خلال قنوات السعودية الرياضية 1 وقنوات العراقية الرياضية، وأيضًا القناة الرابعة العراقية وقناة نايل سبورت المصرية وأيضًا قناتي قناة دبي وقناة أبوظبي الرياضية وذلك بإضافة إلى الكأس القطرية.

ويتم إذاعة مباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر وذلك على قنوات الرياضية KSA SPORTS، وذلك كما سوف يتم عرضها على قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

استقطاب القناة: رأسي.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: النايل سات.

استقطاب القناة: عمودي.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 3\4.

تردد قناة أون تايم سبورت 3