نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين 2022 “كأس العرب” تردد جميع القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كأس العرب للشباب موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين المؤهلة للنهائي، والفوز بالكأس، حيث يسعى المنتخبين الي الفوز في هذه المباراة القوية، ومن الجدير بالذكر أنه قد تأهل ٤ فرق من المنتخبات الي الدور النصف نهائي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، والفوز في الربع نهائي حيث سيتم إجراء مباراة أخري قوية بين كل من الفريق المصري، والجزائر في كأس العرب ٢٠٢٢ للشباب.

موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين

سوف يتنافس كل من المنتخب السعودي، والفلسطيني في النصف نهائي للفوز بكأس العرب ٢٠٢٢ بقوة اليوم الأربعاء الموافق 3-8-2022، سوف تعقد المباراة بين المنتخبين الكبار في تمام الساعة ٤,٣٠ بتوقيت السُّعُودية، كذلك أيضًا إن موعد إذاعة المباراة بتوقيت القاهرة الساعة ٣,٣٠ مساءًا، من الجدير بالذكر أن هذه المباريات ستقام في السُّعُودية إلي يوم ٦-٨-٢٠٢٢.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين

سوف يتم نقل مباريات كأس العرب للشباب ٢٠٢٢ على عدد من القنوات العربية الفضائية المميزة المجانية، التي من بينها التالي:

تردد قناة السُّعُودية الرياضية KSA Sports 1 HD عرب سات

القمر الصناعي Arabsat 2C/2D/3A 26 شرق

التردد 12149.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 30000

التصحيح ٥/٦.

التشفير مفتوح.

قناة السُّعُودية الرياضية نايل سات

القمر هو Nilesat 101/102 7 غرب.

التردد 12284

الاستقطاب عمودي.

الترميز ٢٧٥٠٠.

التصحيح ٣/٤.

التشفير مفتوح.

تردد قناة فلسطين الرياضية Palestine Sport

القمر الصناعي Atlantic Bird 2 8 غرب

التردد 12645

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500.

التصحيح ٥/٦.

تردد فلسطين رياضة عرب سات

القمر Arabsat 2A 26 شرق

التردد 11958.

الاستقطاب أفقي.

الترميز هو ٢٧٥٠٠.

التصحيح هو5/٦.

قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport

القمر الصناعي Nilesat 201 7 غرب

التردد 11334

الاستقطاب أفقي

الترميز ٢٧٥٠٠.

التصحيح هو ٤/٣.

التشفير مفتوح.

تردد ابو ظبي سبورت المصرية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو ١٢٢٢٦.

الاستقطاب أفقي.

تصحيح الخطأ ٣/٤.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

موعد مباراة مصر والجزائر كأس العرب

تعرفنا إلى موعد مباراة المنتخب السعودي، والفلسطيني ٢٠٢٢ في نهائي كأس العرب للشباب كذلك أيضًا تعرفنا إلى ترددات جميع القنوات الناقلة للمباراة المميزة بين المنتخبين، كذلك أيضًا أن موعد مباراة مصر، والجزائر اليوم الموافق ٣ أغسطس في الساعة ٢١ بتوقيت السُّعُودية، وسوف تقام هذه المباريات على ملعب مدينة الأمير سلطان.