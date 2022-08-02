نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة الأمل.. موعد مباراة الأهلي وفاركو الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وفاركو ، تختتم مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022، مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021، ولحساب مواجهات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن ملعب ستاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا فاركو والأهلي ، حيث يطمح الأول إلى الثأر من خسارته الكبيرة أمام المارد الأحمر في الدور الأول، بينما يسعى الشياطين الحمر إلى خوض باقي مبارياته في الموسم الجاري كـ”مباريات كؤوس”، من أجل اللحاق بغريمه التقليدي الزمالك، متصدر جدول ترتيب الدوري العام المصري .

خلال التغطية التالية، سنستعرض سويًا، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في الطبعة 63 من الدوري المصري 2022 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو .

مباراة الأهلي وفاركو

جماهير الكرة المصرية، من عشاق القلعة الحمراء تحديدًا، سيكونون على موعد مع الإثارة والمتعة.

حيثما يلتقي فريقا فاركو والأهلي ، مساء الأربعاء.

في مواجهة، غير مقبول فيها التعادل أو الخسارة بالطبع بالنسبة لأبناء الجزيرة.

خاصةً مع تألق الفارس الأبيض اللافت، والذي يقترب من لقبه الـ14 في الدوري المصري .

في المقابل، يأمل فاركو في مشاركته الأولى المميزة، إلى إنهاء المسابقة في مركز متقدم.

ربما يكون ملهمًا للفريق السكندري في الظهور الثاني له بالموسم الجديد.

نتناول في البداية ترتيب الدوري المصري أثناء مباريات الجولة 27 :

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي المصري ، والذي يقدم أداءً لا يرضي طموحات جماهيره في الآونة الأخيرة.

خاصة بعد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا ، في مباراة الوداد المغربي “المثيرة للجدل”.

تبعها خسارة لقب آخر، من أمام منافسه التقليدي الزمالك، في كأس مصر 2021.