نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وفلسطين نصف نهائي كأس العرب 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفلسطين نصف نهائي كأس العرب 2022 تحت 20 سنة، سيكون ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مسرحاً لإقامة مباراة السعودية وفلسطين تحت عشرين عاماً في واحدة من مبارتي نصف نهائي بطولة كأس العرب 2022 لتحت 20 عاماً، والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

مباراة السعودية ضد فلسطين

ويطمح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في هذه المباراة، ومن ثم التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، حيث يحاول الأخضر السعودي الحفاظ على لقبه الذي تُوج به في آخر نسخة من البطولة.

واستطاع المنتخب السعودي أن يعبر دوري المجموعات بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حيث فاز الأخضر السعودي على منتخب موريتانيا، قبل أن يفوز على منتخب العراق في ثاني مباراة للأخضر السعودي في هذه البطولة، ومن ثم ملاقاة منتخب اليمن في دور ربع النهائي حيث استمرت نتيجة الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتمكن الأخضر السعودي من تحقيق الفوز بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الفلسطيني نجح في عبور دوري المجموعات من البطولة العربية للشباب بالفوز على منتخب السودان، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية، ليجد المنتخب الفلسطيني نفسه ضمن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع النهائي ضمن أفضل منتخبي من أصحاب المركز الثاني، ومن ثم استطاع المنتخب الفلسطيني الفوز على نظيره الأردني بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد قرر إقامة مباراة السعودية وفلسطين في دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 عاماً يوم الأربعاء الثالث من شهر أغسطس الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية وفلسطين على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى، كما ستقوم قناة الشارقة الرياضية بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها، فيما ستقوم قناة دبي الرياضية بإذاعة مباراة السعودية ضد فلسطين في نصف نهائي كأس العرب.