نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 التي تقام تحت مظلة الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة القادمة، وذلك في منطقة عسير في مدينة أبها السعودية، حيث ستقام منافسات البطولة العربية للشباب في نسختها الثامنة بمشاركة ثماني عشر منتخباً.

بطولة كأس العرب للشباب 2022

وقد تقرر أن تنطلق منافسات البطولة العربية للشباب تحت 20 عاماً في الفترة ما بين العشرين من شهر يوليو الجاري، وحتى يوم السادس من شهر أغسطس حيث ستكون المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب.

وبحسب قرعة بطولة كأس العرب للشباب 2022 فقد تم تقسم الثمانية عشر منتخباً إلى ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة ثلاث منتخبات تقام فيما بينهم المباريات بنظام الدوري، ومن ثم يتأهل بشكل مباشر إلى دور الثمانية أصحاب الصدارة في كل مجموعة، بجانب أفضل منتخبي من أصحاب المركز الثاني في المجموعات.

ويشارك في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة كل من: السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، الإمارات، العراق، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا، السودان، اليمن، جيبوتي، الصومال.

مجموعات بطولة كأس العرب للشباب 2022

وبحسب القرعة التي تم إجرائها في وقت سابق لدوري مجموعات بطولة كأس العرب للشباب 2022 فقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: السعودية، موريتانيا، العراق.

السعودية، موريتانيا، العراق. المجموعة الثانية: الإمارات، الأردن، اليمن.

الإمارات، الأردن، اليمن. المجموعة الثالثة: الجزائر، لبنان، ليبيا.

الجزائر، لبنان، ليبيا. المجموعة الرابعة: مصر، عمان، الصومال.

مصر، عمان، الصومال. المجموعة الخامسة: تونس، البحرين، جيبوتي.

تونس، البحرين، جيبوتي. المجموعة السادسة: المغرب، السودان، فلسطين.

جدول مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2022

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد قام بالإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، حيث يمكنكم الإطلاع على جدول مباريات البطولة العربية لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً والتي ستقام في السعودية، مع العلم أن كافة المواعيد المدرجة في هذا الجدول هي بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب

وكانت القنوات الرياضية السعودية قد أعلنت عن قيامها بنقل أحداث منافسات بطولة كأس العرب للشباب 2022 في أبها السعودية، حيث ستكون كافة المباريات منقولة عبر شبكة القنوات السعودية الرياضية على الهواء مباشرة.