انت الان تتابع خبر. رغم العداوة التاريخية.. لويس سواريز ينتقل إلى نفس نادي ميسي ..لن تصدقوا كيف استقبله النجم الأرجنتيني ..صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم نادي ناسيونال الأوروجوائي، اليوم الأحد، نجمه الجديد المخضرم لويس سواريز داخل ملعب (جران باركي سنترال) الذي احتشد به الآلاف من جماهير الفريق في حفل امتد قرابة الـ3 ساعات، وسط رسائل الترحيب الحارة بالنجم الدولي.

لم أكن لأصبح سعيدا في أي مكان آخر. جئت لهنا لأنني أريد الفوز".

وتواجد الـ"بيستوليرو" خلال مراسم التقديم رفقة عائلته، ومسؤولي النادي، فضلا عن بعض اللاعبين التاريخيين لناسيونال مثل سيباستيان أبريو وروبين سوسا، وألفارو ريكوبا.

وشاهد سواريز مقطع فيديو لأهدافه التي سجلها في فترته الأولى مع ناديه الأسبق، وسط هتافات وتصفيق الجماهير، فضلا عن بعض التحيات التي وصلته من زملائه في الملاعب أبرزها من رفيق دربه في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعدها تسلم صاحب الـ35 عاما قميص فريقه الجديد برقم 9.

وأخيرا جاب بعدها اللاعب الملعب بأكمله من أجل تحية الجماهير التي احتشدت في المدرجات لرؤية نجمها الجديد.

وكان سواريز قد وصل صباح الأحد رفقة عائلته للعاصمة مونتيفيديو على طائرة خاصة من برشلونة.

وبات سواريز لاعبا في صفوف ناسيونال منذ الأربعاء الماضي، بعد يوم من إعلان الطرفين توصلهما لاتفاق بعودة للنادي الذي شهد بداية مسيرته الاحترافية بين عامي 2005 و2006.

وقام اللاعب بعدها بتغيير صورة حسابه على شبكة (تويتر) إلى صورة له بقميص ناسيونال.

وظهر سواريز للمرة الأولى رسميا بقميص ناسيونال في 3 مايو/أيار 2005 أمام جونيور الكولومبي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وخسر الفريق الأوروجوائي حينها (2-3) تحت قيادة مدربه آنذاك، الأوروجوائي مارتين لاسارتي.

وشارك الهداف التاريخي لأوروجواي (69 هدفا) مع الفريق في 48 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، 12 في مباريات رسمية، و3 في مباريات ودية.