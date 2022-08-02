أهلي صنعاء يخسر في مستهل مشواره في غرب آسيا للطاولة

أهلي صنعاء يخسر في مستهل مشواره في غرب آسيا للطاولةاستهل أهلي صنعاء مشواره في بطولة غرب آسيا لأندية كرة الطاولة لفئة الفرق، بخسارة أمام نظيره الأرثوذكسي الأردني 0-3، ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة التي تحتضنها الأردن.

وخسر لاعب الأهلي مجد الذبحاني من منافسه سيد رمضان بثلاثة أشواط لشوط، تفاصيلها 11-3، 11-5، 6-11 و11-2.

كما خسر اللاعب عمر الكدس من زيد أبو أيمن بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 11-3، 13-11 و11-8.

وفي اللقاء الثالث تعرض لاعب الأهلي عبد الرحمن اليفاعي للخسارة أيضاً من منافسه أيمن مكناي بثلاثة أشواط دون رد بمحصلة، 11-7، 11-9 و11-8.