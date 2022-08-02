أهلي صنعاء يخسر في مستهل مشواره في غرب آسيا للطاولة
استهل أهلي صنعاء مشواره في بطولة غرب آسيا لأندية كرة الطاولة لفئة الفرق، بخسارة أمام نظيره الأرثوذكسي الأردني 0-3، ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة التي تحتضنها الأردن.
وخسر لاعب الأهلي مجد الذبحاني من منافسه سيد رمضان بثلاثة أشواط لشوط، تفاصيلها 11-3، 11-5، 6-11 و11-2.
كما خسر اللاعب عمر الكدس من زيد أبو أيمن بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 11-3، 13-11 و11-8.
وفي اللقاء الثالث تعرض لاعب الأهلي عبد الرحمن اليفاعي للخسارة أيضاً من منافسه أيمن مكناي بثلاثة أشواط دون رد بمحصلة، 11-7، 11-9 و11-8.
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