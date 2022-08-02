انت الان تتابع خبر الأردن يطلب استضافة بطولة آسيوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال خطاب رسمي وجهه للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المنافسة على استضافة نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026.



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان الاثنين، إن الأردن تقدم بطلب لاستضافة البطولة، إلى جانب 3 دول أخرى أبدت أيضا رغبتها بالاستضافة وهي استراليا والسعودية وأوزبكستان.



ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة البطولة، لتقديم الوثائق اللازمة للاستضافة بحسب عملية الترشيح، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه خلال عام 2023.