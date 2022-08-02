4 دول تترشح لاستضافة مونديال 2030

انت الان تتابع خبر4 دول تترشح لاستضافة مونديال 2030 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعلن الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي، رسميا الثلاثاء، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين.



ويهدف الترشيح المشترك للدول الأربع أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.



وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينغيس، على "تويتر": "في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى المئوية لتأسيس كأس العالم، يجب أن يعود إلى موطنه الأصلي، أميركا الجنوبية"، وفق ما نقلت "فرانس برس".



وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: "ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور".



وكانت الدول الأربع التزمت قبل أكثر من ثلاث سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية للتخطيط لترشيحها.



وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).



وسيواجه الملف الأميركي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال واللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021.



وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.



وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط.



أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبا.



جدير بالذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة كأس العالم إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.