انت الان تتابع خبر حارس مرمى جديد في صفوف الجزيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حارس المرمى فراس صالح، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، عن تعاقده مع نادي الجزيرة، للعب في الفريق خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين لكرة القدم وبطولة كأس الأردن.



وجاء تعاقد الجزيرة مع صالح، لتعزيز مركز حراسة المرمى، والبحث عن نتائج أفضل خلال مرحلة الإياب من الدوري.



وأكد صالح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انضمامه لصفوف فريق الجزيرة، معبرا عن فخره باللعب في فريق عريق بحجم الجزيرة.



ولعب صالح في صفوف عدة أندية محلية، كان آخرها فريق السلط، قبل أن ينتقل أمس إلى فريق الجزيرة.