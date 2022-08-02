نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديربي الرابع.. موعد مباراه مصر والجزائر نصف نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر والجزائر ، استكمالًا لمباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 ، والتي تنطلق مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022، حيث يستضيف ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، في ديربي شمال أفريقي رابع، يجمع منتخبا الجزائر ومصر ، الطامحين إلى لقبهم الأول في المونديال العربي للشباب، وإن كانت حظوظ محاربي الصحراء “تاريخيًا” وعلى الورق تبدو أفضل، إلا أن مفاجآت الفراعنة تبقى متوقعة وبقوة، خاصةً مع العروض المتميزة التي قدموها في المنافسات.

نستعرض في السطور التالية، مختلف التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراه مصر والجزائر والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم السادس من كأس العرب تحت 20 سنة ، وكذلك تاريخ المشاركات والنتائج للفريقين، وأيضًا تاريخ مواجهات مصر والجزائر .

مباراه مصر والجزائر

الجماهير العربية والأفريقية على وجه الخصوص، ستكون على موعد مساء الأربعاء مع مواجهة نارية.

حيثما لقاء الجزائر ومصر ، في ديربي رابع لمنتخبات شمال أفريقيا .

بعد مواجهات ليبيا والجزائر ، ومصر والمغرب ، وأخيرًا الجزائر وتونس .

وذلك في إطار بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا لعام 2022 .

واللذين يجمعهما الطموح من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخهم بالبطولة العربية لمنتخبات الشباب.

وإن كان الخضر أقرب، وهذا ما سنبينه تفصيلًا في السطور المقبلة.

نستعرض أولًا المنتخبات الأربع المتأهلة إلى دور قبل النهائي في المسابقة:

وذلك سجل مشاركات المنتخبات السبع والعشرين في مونديال شباب العرب على مدار تاريخه :

جدير بالذكر، أن دور الأربعة، سيشهد كذلك مواجهة آسيوية، تسبق لقاء الفراعنة والخضر.

حيثما مباراة السعودية وفلسطين ، والتي تمثل تحديًا خاصًا أمام حامل اللقب من أجل تتويج جديد برقم قياسي مميز.

المنتخب المصري

مع منتخب مصر تحت 20 سنة ، نستهل تغطيتنا للمواجهة الأفريقية السابعة في كأس العرب للشباب 2022 .

والتي يسعى من خلالها الفراعنة، إلى تحقيق إنجاز جديد.

بعد العبور إلى نصف نهائي البطولة، ولا أفضل من بلوغ النهائي قبل التتويج باللقب.

مشوار تماسيح النيل في الموسم الجديد من الكأس العربية للشباب، انطلق من دور المجموعات.

نجح خلاله الفريق في التأهل إلى ربع النهائي، على رأس المجموعة الرابعة.

وذلك برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف.

إثر فوزه على كلًا من عمان والصومال على الترتيب.

أما في دور الثمانية، فتمكن من اجتياز عقب أسود الأطلسي “المغرب“، بعد ريمونتادا رائعة.