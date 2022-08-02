بطولة مصر - بصمة تونسية في فوز المصري البورسعيدي على الاهلي

قاد المدرب التونسي معين الشعباني فريقه المصري البورسعيدي للاطاحة بضيفه الاهلي المتصدر بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما يوم أمس السبت لحساب الجولة الثالثة عشرة لبطولة مصر لكرة القدم.

وسجل المدافع التونسي للمصري البورسعيدي هيثم العيوني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة بضربة راس بعد عرضية متقنة من مواطنه الياس الجلاصي.

وارتقى المصري البورسعيدي بفضل هذا الانتصار الى المركز السادس برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد الاهلي عند 31 نقطة في الصدارة بالتساوي مع غريمه التقليدي الزمالك الذي لعب مباراة اكثر.

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