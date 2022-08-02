انت الان تتابع خبر برشلونة يفاجي اللاعب السعودي سلمان الفرج ب هديه خاصه بمناسبه عيد ميلاده والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الدولي السعودي سلمان الفرج، متوسط ميدان فريق الهلال، مفاجأة سارة من نادي برشلونة الإسباني بمناسبة يوم ميلاده، وذلك بعد الحصول على قميص البلوجرانا موقعًا من عناصر البارسا، قبل أن يزف «الكابيتانو» بدوره بشرى سارة إلى المدرج الأزرق.

ورفض الفرج أن تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، وإنما قرر أن يشارك المدرج الأزرق الاحتفال بتلك المناسبة، معقبًا: «بدوري سأقوم بإهداءه لأحد متابعيني.. وسيكون الاختيار عشوائيًا يوم غدٍ من الردود بإذن الله».

ويأتي احتفال قائد الأخضر بيوم ميلاده الموافق الأول من أغسطس، في الوقت الذي يواصل متوسط الميدان المخضرم برنامج التعافي في قطر من أجل العودة إلى الميدان، رفقة الثنائي الدولي متعب المفرج وصالح الشهري.

وبات القائد سلمان الفرج قريبًا من العودة إلى العشب الأخضر، حيث بدأ مرحلة جديدة في التعافي عبر أداء تمارين داخل المسبح بعد التخلص من العكازين، تحت إشراف طبيب النادي خوان دوك، بعدما تخلف عن اللحاق بمعسكر الزعيم في برمنجهام.

ويعد الفرج، أحد أبناء نادي الهلال، حيث بدأ مسيرته ضمن صفوف فرق الناشئين والشباب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008، وشارك بالقميص الأزرق في 291 مباراة وساهم في إحراز 26 هدفًا، وتوج بـ18 بطولة، أبرزها دوري أبطال آسيا.