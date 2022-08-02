انت الان تتابع خبر الخطيب يبدأ خطوات الإصلاح في الأهلي.. الإطاحة بلجنة التخطيط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطوات الإصلاح داخل فريق الكرة بعد تراجع الأداء وخسارة البطولات وفقدان لقب الدوري بشكل كبير للموسم الثاني على التوالي.

الخطيب قرر إنهاء عمل لجنة التخطيط لقطاع الكرة في الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، بنهاية شهر أغسطس الجاري.

لجنة التخطيط في الأهلي تتكون من محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر وكل من زكريا ناصف وخالد بيبو نجوم القلعة الحمراء السابقين.

جماهير الأهلي حملت لجنة التخطيط مسئولية الفشل في عقد صفقات قوية للفريق بالإضافة لإهدار فرصة التعاقد مع لاعبين مؤثرين هم متألقون في الوقت الحالي مع فرق أخرى.

الإعلامي أحمد شوبير، اكد أن تجديد عمل لجنة التخطيط سيكون في يد شركة الكرة في الأهلي برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور.