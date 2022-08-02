بعد الثلاثية في بيراميدز.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

انت الان تتابع خبرربعد الثلاثية في بيراميدز.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطوة كبيرة خطاها الزمالك في طريقه نحو درع الدوري الممتاز، بالفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه بيراميدز، في قمة مباريات الجولة 28 من المسابقة.

الزمالك بعد فوزه على بيراميدز، أصبح يغرد وحيداً في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، ليقترب بشدة من الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز داخل خزائنه للعام الثاني على التوالي.

أهداف الزمالك سجلها كل من “زيزو” من ركلة جزاء، سيف الجزيري ومحمود شيكابالا قائد الفريق.

أبناء ميت عقبة متبقي لهم 6 مباريات على خط نهاية الدوري، ونستعرض معكم المباريات المتبقية للزمالك.

الجمعة 5 أغسطس – الجونة: الزمالك – الجولة 29.

الإثنين 8 أغسطس – الزمالك : مصر المقاصة – الجولة 30.

الجمعة 19 أغسطس – فاركو : الزمالك – الجولة 31.

الثلاثاء 23 أغسطس – الزمالك : الاتحاد السكندري – الجولة 32.

الجمعة 26 أغسطس – المصري البورسعيدي : الزمالك – الجولة 33.

الإثنين 29 أغسطس – الزمالك : إيسترن كومباني – الجولة 34.