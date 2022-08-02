انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك بثلاثية على بيراميدز.. الدرع يقترب من ميت عقبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب الزمالك بشدة من حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه بيراميدز، في قمة مباريات الجولة 28 من البطولة.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق أحمد سيد “زيزو” من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، سيف الدين الجزيري في الدقيقة 24 ومحمود شيكابالا في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

الفارس الأبيض بالفوز على بيراميدز عزز من صدارته لجدول ترتيب الدوري، وأصبح الفارق 7 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الممتاز

1- الزمالك 66 نقطة

2- بيراميدز 59 نقطة

3- الأهلي 55 نقطة

4- طلائع الجيش 44 نقطة

5- فيوتشر 42 نقطة

6- سموحة 40 نقطة

7- البنك الأهلي 38 نقطة

8- فاركو 35 نقطة

9- سيرامكيا كليوباترا 33 نقطة

10- الاتحاد السكندري 33 نقطة

11- المصري البورسعيدي 32 نقطة

12- الإسماعيلي 32 نقطة

13- إنبي 31 نقطة

14- غزل المحلة 30 نقطة

15- إيسترن كومباني 27 نقطة

16- الجونة 27 نقطة

17- المقاولون العرب 25 نقطة

18- مصر المقاصة 15 نقطة