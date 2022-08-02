ماذا يوجد في جيب ميسي؟..”مليان على آخره”

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رياض - احمد صلاح - ماذا يوجد في جيب ميسي؟.. تسأل الكثير من متابعي النجم العالمي ليونيل ميسي عن ماذا في جيبه في أحد الصور، ليرد عليهم ميسي بأن ما في جيبه هو المحفظة والهاتف المحمول.

ماذا يوجد في جيب ميسي؟

يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أشهر وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو معشوق الجماهير على مستوى العالم، ومسيرته مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية.

ونعرض خلال التقرير التالي من هو ميسي لتعرف في النهاية إجابة السؤال، ماذا في جيب ميسي؟.

من هو ليونيل ميسي؟

-هو ليونيل أندريس ميسي كوكسيتيني من مواليد عام 1987 بالارجنتين، ويقيم حاليًا في باريس بفرنسا.

– يمتلك ميسي ثلاث جنسيات هي أرجنتيني، إيطالي، إسباني، ويلعب في مركز المهاجم.

– لعب ميسي لنادي برشلونة بتيشرت يحمل رقم 10، ثم أنتقل إلى باريس سان جيرمان ولعب بقميص يحمل رقم 30.

مسيرة ميسي مليئة بالإنجازات

حقق ميسي العديد من الإنجازات والجوائز خلال مسيرته أبرزها الآتي:

– حصوله على الكرة الذهبية 7 مرات

– حصل ميسي على كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.

– نال جائزة أفضل لاعب في العالم و جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإسباني.

– حصل على الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات.

– حصل جائزة أونز الفضية والذهبية.

الأرقام القياسية للأرجنتيني ليونيل ميسي

– سجل 91 هدفًا في موسم واحد.

– أحرز 50 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

– 148 تمريرة بالدوري الإسباني.

– حصل ميسي على لقب رجل المباراة 27 مرة.

– أحرز ميسي مع برشلونة 672 هدفًا.