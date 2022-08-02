انت الان تتابع خبر الزمالك يقسو على بيراميدز بثلاثية نظيفة ويقترب من حسم الدوري.. قرار عاجل من مرتضى منصور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 – 0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وينفرد الزمالك بالصدارة، ويتقرب من حصد الدوري.

الزمالك يقسو على بيراميدز بثلاثية نظيفة

الزمالك نجح في إنهاء الشوط الأول، بثنائية نظيفة وسط استحواذ لفريق بيراميدز إلا أن تركيز وإيجابية لاعبي القلعة البيضاء كان حاضرًا.

خلال الشوط الثاني حاول بيراميدز العودة للمباراة من جديد، إلا أن الزمالك منع الوصول إلى مرماه بعد تألق حارسه محمد عواد، وينجح شيكابالا في تعزيز النتيجة ويسجل هدف الفريق الثالث، وتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة، ليصل الزمالك إلى النقطة 66 في الصدارة، ويتجمد رصيد بيراميدز عندد 59 نقطة في الوصافة.

قرار عاجل من مرتضى منصور

من جهته، قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الفوز على بيراميدز صرف مكافأة مالية للفريق الأول لكرة القدم، قدرها 70 ألف جنيه لكل لاعب.