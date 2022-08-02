انت الان تتابع خبر. سبب إقالة عصام الشوالي..السر في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر سبب إقالة عصام الشوالي، المعلق التونسي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، حيث طالب عدد كبير من الجماهير بإقالته.

سبب إقالة عصام الشوالي

وعبرت الجماهير عن غضبها من المعلق التونسي، أثناء تعليقه على مباراة مانشستر سيتي وليفربول بنهائي الدرع الخيرية السبت الماضي، حيث أنها ترى أنه يتعمد التقليل من فريق مانشستر سيتي، رغم أنه الأفضل بإنجلترا على مدار السنوات الماضية، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي في 4 مرات من أصل 6 مرات

وتصدر هاشتاج ” إقالة عصام الشوالي” قائمة تريندات تويتر في السعودية، حيث أنه ليست المرة الأولى التي تحدث من قبل المعلق التونسي.

نجم سعودي ينتقد عصام الشوالي

تصدر سبب إقالة عصام الشوالي، المعلق التونسي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، حيث طالب عدد كبير من الجماهير بإقالته.

الجدير بالذكر أن الحملة بإقالة المعلق عصام الشوالي قائمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رغم انتهاء المباراة السبت الماضي.