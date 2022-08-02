بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

انت الان تتابع خبر بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثلاثة اهداف دون رد، حسم الزمالك مواجهته النارية أامم بيراميدز في قمة مباريات الجلوة 28 لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

ورغم سيطرة بيراميدز على كثير من أحداث اللقاء، لكن أبناء ميت عقبة استطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق “زيزو” والمهاجم التونسي سيف الجزيري ومحمود شيكابالا.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 66 في صدارة الترتيب ليغرد وحيداً بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميد، الذي تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثاني.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الفريق الأبيض المقبلة ستكون على شواطئ البحر الأحمر، بمواجهة فريق الجونة بستاد خالد بشارة، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك والجونة ستقام يوم الجمعة 5 أغسطس وتنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.