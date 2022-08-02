انت الان تتابع خبر تعليق مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على بيراميدز: أين مبادئ الأهلي حالياً؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بإصدار قرار بصرف مكافأة فورية للاعبي فريق الكرة في النادي بعد الفوز الكبير على بيراميدز، ولذلك حرص على أن يعلق على فوز الأبيض على نادي بيراميدز مساء أمس الاثنين.

تعليق مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على بيراميدز

وجاء تعليق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وسؤال هو “أين مبادئ النادي الأهلى حاليا من رموز فريق الكرة عبر التاريخ؟، وقال أيضاً خلال العديد من التصريخات التليفزيونية لقناة الشمس قائلاً “صالح سليم رمز كبير في الأهلي وصاحب شخصية كبيرة في جميع الأحوال لذلك لابد من التعامل مثله في كثير من المواقف”.

وجاء هذا التصريح الخاص بمرتضى منصور بعد فوز الزمالك على بيراميدز بـ 3 أهداف في الدوري المصري، والأبيض انفرد بقمة جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسية قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.