انت الان تتابع خبر عاجل.. فيديو صادم من تامر امين لما يدور داخل النادي الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي تامر أمين بالكشف أن جمهور النادي الأهلي وهو الذي يصل لملايين في مصر وكل أنحاء الوطن العربي، ثأر وحزين وغاضب كثيراً، وبداخلهم الكثير من المشاعر السلبية الحزينة على أداء النادي في الوقت الراهن.

فيديو صادم من تامر امين لما يدور داخل النادي الأهلي

وأكد تامر امين في برنامجه “آخر النهار” الذي يبث على قناة النهار الفضائية، أن كل ما حدث من تدهور في النادي الأهلي هو بداية للتغير إلى الأفضل، وقال “أنا فرحان من اللي بيحصل حاليا .. عشان لو مكانش ده حص

وأشار امين أن النادي الأهلي في عز انتصاراتع التي كان عليها لم يقوم بوضع خطة مستقبلية، وهذا حدث بسبب التدهور الحالي الذي ظهر على الفريق، وأيضاً أن كل ما يحدث في الفترة الجارية داخل النادي الأهلي وهو عدم التخطيط لما يقومونبه حالياً وقال “قمة الشطارة في الإدارة”.

ل مكانش هيحصل نوبة فوقان وتغيير للأحسن”.