انت الان تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر والجزائر كأس العرب.. استعدولها والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة المستديرة حالياً معرفة موعد مباراة منتخب مصر والجزائر كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، وهي التي تقام في السعودية، وأيضاً جميع القنوات المميزة التي تقوم ببث المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر كأس العرب

وسوف يواجه المنتخب المصري للشباب من مواليد 2003 نظيره الجزائري يوم الاربعاء القادم 3 أغسطس 2022، ويكون في تمام الساعة الـ 8 مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الأمير سلطان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتبث المباراة بين المنتخب المصري والجزائري على قنوات اون تايم سبورت 3 والسعودية الرياضية 1 والرابعة العراقية الرياضية، وحصل المنتخب المصري للشباب على الفوز المميز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد وهي من ضمن منافسات الربع نهائي للبطولة وحصل على هدفي الفراعنة أحمد حواش وصلاح باشا، واحرز اسامة اليعقوبي هدف أسود الأطلس.