محاولة إبعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.. التفاصيل والقصة كاملة هنا

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رياض - احمد صلاح - حدثت في الأيام الأخيرة الماضية حالة من الجدل الكبير حول مشاركة النادي الأخلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، وذلك في ظل احتلال الأحمر المركز الثالث في بطولة الدوري المصري حالياً، وتوجد إحتمالية إنهاء الفريق الموسم الحالي في المركز الثالث وراء الزمالك وبيراميدز.

محاولة إبعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

ونصت اللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مشاركة الفريقين وهم اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في الدوري المصري، وذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الفريقين اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكثرة الشرارة الخاصة بالأزمة في اليومين الماضيين بعد تعادل الأهلي مع المقاولون العرب سلبياً، وبعدها بيوم طالب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وطالب بمشاركة فريقه في دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، وهدد هذا بالتصعيد ضد اتحاد الكرة المصرية والشكوى داخل المحكمة الرياضية الدولية.

مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وهذه التصريحات جاءت بسبب تقلب الأوضاع حول ما تم الاستقرار عليه خلال الفترة الماضية بخصوص مشاركة الأندية المصرية في بطولات إفريقيا، وكان أيضاً اتحاد الكرة قد اعتمد بشكل كبير على ترتيب الدور الأول، وهو الذي نص على مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.