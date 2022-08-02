نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية hd على نايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية لا يمل عشاق الساحرة المستديرة عن البحث التردد على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ولا سيما متابعي البطولات العالمية والبطولات الآسيوية كذلك، حيث تعمل القناة على عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الرياضية والبطولات في مختلف أنوع الرياضات، وأهم ما يميزها إذاعة المباريات باللغة العربية، بالإضافة إلى استوديو تحليلي لعرض تفاصيل المباراة، مما يجذب العديد من الشباب وعشاق الرياضة لمتابعة قناة الشارقة الرياضية والاهتمام بما تقدمه بشكل دوري.

تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية

يتم بث البرامج والبطولات الرياضية على قناة الشارقة الرياضية الإماراتية على القمر الصناعي نايل سات على تردد:

التردد: 11012.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

فقط كل ما عليك عزيزي متابع موقع ثقفني الانتقال إلى قائمة الضبط عن طريق الريموت كنترول، ثم إضافة تردد قناة الشارقة الرياضية، بواسطة كتابة البيانات السابقة، ثم الضغط على زر بحث، ثم استمتع بمشاهدة أفضل البرامج منها برنامَج الصِّحافة اليوم، برنامَج تحدي الصالات؛ الذي يعد واحد من البرامج التي تهتم برياضات الصالات التي منها على سبيل المثال رياضة كرة السلة ورياضة كرة اليد، كما تقدم برنامَج تايم اوت، ورياضة المرأة إلى غيره.

تردد قناة الشارقة الرياضية على عرب سات

يتم بث البرامج والبطولات الرياضية على القمر الصناعي عرب سات على تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية hd التالي:

التردد: 11800.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

فيما يتم بث البطولات الخاصة بالرياضة على القمر الصناعي هوت بيرد لقناة الشارقة على التردد 11747، بمعامل تصحيح الخطأ: 5/6، ومعدل الترميز: 27500، والاستقطاب: أفقي، اضبط التردد وتابع البرامج الرياضية التي تحظى بنسبة مشاهدات عالية؛ لذلك يقدمها مجموعة من أفضل المعلقين على مستوى الوطن العربي، راشد عبد الرحمن، عادل اليتيم، حماد العنزي، وأشرف سمارة، وعبد الحميد الجسمي، وغيرهم.

قناة الشارقة الريَاضية

تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية إحدى القنوات التي تتخصص في عرض وبث الأحداث والبطولات التي تخص الرياضة، ويعد مالك القناة هو مؤسس شركة الشارقة للإعلام، ويتم البث المباشر لتردد قناة الشارقة الرياضية على مستوى الوطن العربي، يذكر أن مقر البث الخاص بقناة الشارق من إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، و تعمل القناة على بث كافة الأخبار التي تتعلق بعالم الرياضة على مدار 24 ساعة، كما تقدم استوديو تحليلي عقب انتهاء البث المباشر لكل مباراة. إضافةً إلى ذلك يتميز عرض الصورة على قناة الشارقة الرياضية بدقة وجودة عالية الكفاءة؛ وذلك نظراً لأن القناة تتبع أحدث التقنيات الحديثة في العرض.

في النهاية اضبط تردد قناة الشارقة الرياضية وتمتع بمشاهدة أفضل البرامج، والبطولات الرياضية.