انت الان تتابع خبر. فان دايك يكشف كواليس فترة معاناة محمد صلاح.. وعلق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول عن كواليس الفترة الصعبة التي عاشها المصري محمد صلاح قبل تجديد عقده مع "الريدز".

وقال فان دايك عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية: "في نهاية الموسم الماضي، ثار جدل كبير منذ شهر أبريل/ نيسان عن عقد محمد صلاح وأمور أخرى، نحن جميعًا بشر، ولسوء الحظ، تأثر (مو) نسبيا بهذا الجدل".

واستدرك المدافع الهولندي: "ومع ذلك، فإن صلاح قدم مستويات عالية، ولعب بتحرر ذهني، ومن الواضح أنه سعيد بالتواجد هنا، وأعتقد أن الجميع سعداء لوجوده في ليفربول".

وأتم فيرجيل حديثه عن زميله المصري: "لقد وضع نفسه تحت المجهر طوال الوقت، لكنه لاعب جيد للغاية، وأثبت ذلك كثيرا".

واستهل صلاح موسمه الجديد مع ليفربول بالتتويج بكأس الدرع الخيرية بالفوز على مانشستر سيتي 3-1 مساء السبت.

وبهذا اللقب، يكون قائد منتخب مصر، فاز بجميع البطولات المحلية والقارية والعالمية مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في صيف 2017 قادما من روما.