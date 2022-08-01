نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصقور بمواجهة الفدائي.. موعد مباراة السعودية وفلسطين نصف نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفلسطين ، تقترب بطولة كأس العرب للشباب 2022 من خط النهاية، حيث تفتتح مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022، مباريات دور نصف النهائي من المسابقة المثيرة في نتائجها، والمتأهلين إلى الأدوار الإقصائية فيها، ومن ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، تقام مواجهة نارية، في صدام غير مأمون، يجمع منتخبا فلسطين والسعودية ، الطامحين إلى تحقيق إنجاز تاريخي، بالعبور الأول للفدائي “المجتهد” إلى النهائي، مقابل رغبة جامحة من الأخضر في تسجيل رقم قياسي مميز في البطولة.

خلال التغطية المقبلة، سنتناول بالتفصيل كافة المعلومات والأخبار والكواليس عن موعد مباراة السعودية وفلسطين والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم السادس “بالمسمى الجديد” من بطولة كأس العرب للشباب 2022 ، علاوة على تاريخ المشاركات والإنجازات، وأيضًا تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين .

مباراة السعودية وفلسطين

بذكريات مواجهة الموسم قبل الماضي، يعاود منتخبا فلسطين والسعودية اللقاء مجددًا.

وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة لعام 2022.

حيثما تمكنا من عبور دور الثمانية بنجاح باهر.

ما دفعهما خطوة نحو الاقتراب من لقب النسخة الثامنة من كأس العرب للشباب (بالمسميين القديم “كأس فلسطين” والجديد).

وتعد تلك هي المواجهة الآسيوية رقم الخامسة في النسخة الجديدة من المونديال العربي تحت 20 عامًا.

وذلك بعد لقاءي العراق والسعودية ، وكذلك اليمن والإمارات ، في الجولة الأولى “دور المجموعات”.

إضافة إلى مواجهتي الأردن وفلسطين ، وأيضًا السعودية واليمن ، في دور ربع النهائي.

نستعرض بداية المنتخبات المتأهلة إلى دور قبل النهائي في مونديال العرب للشباب :

وهذا أرشيف مشاركات المنتخبات الـ27 التي خاضت غمار البطولة على مدار تاريخها:

نشير إلى أنه، وضمن مواجهات دور الأربعة في كأس العرب للشباب 2022 ، ستقام مواجهة أفريقية أخرى.

حيثما مباراة مصر والجزائر ، وهي الديربي الشمال أفريقي الرابع في البطولة الحالية.

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية تحت 20 سنة ، والذي يمضى بخطىً ثابتة نحو الحفاظ على اللقب.

والذي حصده في الموسم الماضي، على حساب الجزائر (2-1).

كما أنه على بعد خطوة واحدة، من رقم قياسي مميز في سجلات أبطال الكأس العربية لمنتخبات الشباب .

والمتمثل في التتويج بلقب ثالث وأيضًا الظفر بلقبين متتالين في المونديال العربي للشباب .

وهما الإنجازان غير المسبوقين لأي منتخب حتى الآن.