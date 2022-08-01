باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر
أحرز باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بعد فوزه الكبير 4-صفر على نانت بطل الكأس يوم الأحد.
وسجل أهداف فريق العاصمة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 22، والبرازيلي نيمار في الدقيقتين 45 و82 (من ركلة جزاء)، والإسباني سيرخيو راموس (الدقيقة 57).
وتعتبر هذه المرة الـ11 التي يتوج فيها باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي وهو رقم قياسي.
وتعد مباراة كأس السوبر، مناسبة تقليدية لافتتاح الموسم في فرنسا، وتجمع عادة بين بطل الدوري وبطل الكأس.
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