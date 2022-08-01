مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.. كل اللي عايزين تعرفوه عنها من هنا

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رياض - احمد صلاح - يتأهب فريق الزمالك اليوم للقاء نظيره بيراميدز، وهذا يكون على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتعتبر من ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، وتعد من أبرز المباريات الهامة حالياً.

الزمالك متصدر البطولة بـ 63 نقطة

ويخوض الزمالك المباراة وهو متصدر البطولة بـ 63 نقطة، وهذا بعدما حقق الفوز الكبير في آخر 6 جولات، واحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم فإن هذا يقلل من النقاط لنقطة واحدة، ويقوى فرصة حصوله على اللقب لأول مرة في التاريخ.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز

ومن المرجح أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين 1 أغسطس على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 9 مساء اليوم بتوقين القاهرة والـ 10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتبث مباراة الزمالك ضد نظيره بيراميدز على الهواء مباشرة، وتبث على قناة أون تايم سبورت التي تنقل المباراة بشكل حصري في بطولة الدوري المصري، وينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة.