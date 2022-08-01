انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة قوية في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 وبالأخص ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري المصري للموسم الحالي على ستاد القاهرة الدولي، أمام براميدز مساء اليوم الأثنين الموافق 1 أغسطس 2022.

ويرغب لاعبو الزمالك والمدير الفني البرتغالي فيريرا في الاستمرار علي هذ المستوي الذي أشاد جَمهور القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الزمالك صدراة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نطقة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة:

يخوض الزمالك مباراة القادمة أمام نظيره براميدز، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1.