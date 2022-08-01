انت الان تتابع خبر بطاقة مباراة الزمالك وبيراميدز.. مباراة نار على قمة الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

تستعد الجماهير المصرية لمتابعة لقاء من العيار الثقيل وهى مباراة الزمالك وبيراميدز، في قمة مباريات الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

وتأتي أهمية المباراة بين الزمالك وبيراميدز، من أن الفائز بها سيقترب بشكل مؤثر من تحقيق اللقب، ونستعرض معكم بطاقة المباراة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 1 أغسطس، وتقام بستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

الزمالك في الصدارة برصيد 63 نقطة، من الفوز في 20 مباراة و3 تعادلات و4 خسائر مع تسجيل 47 هدف واستقبال 25 هدف.

بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بالفوز في 17 مباراة وخسارة 4 والتعادل في 5 مع تسجيل 45 هدف واستقبال 17.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

قائمة بيراميدز