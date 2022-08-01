نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة “الجولة 28 من الدوري المصري 2022” في المقال التالي
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة ، واليوم يواجه الزمالك المصري فريق بيراميدز المصري في إطار جولات الدوري المصري الحاسمة والأخيرة وخاصة بين المنافسين بشكل قوى وخاصة لتقارب عدد النقاط بينهم وخروج الأهلي رسميا من المنافسة بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب بالأمس بالتعادل السلبي، وأداء الأهلي الذي اصبح من أسوء إلي أسوء منذ تولى مدربه الجديد ريكاردو سواريس وخسارة البطولات واحدة تلو الأخري .
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة
بدا مدرب الزمالك البرتغالى فيريرا غلق صفحة المباراة السابقة من الدوري المصري والتركيز على المباراة المتبقية، والتي أهمها مباراة براميدز وهى الحاسمة والتي بعد نتيجة الأهلي بالأمس يتطلب من الزمالك التعادل فقط من اجل ضمان حفاظه على مركزه الأول في جدول الدوري المصري، والتي كان على العكس في حالة فوز الأهلي بالأمس سوف كان أمام الزمالك مباراة صعبة أمام براميدز منافسة على الدوري المصري لموسم 2021-2022 ، وتقام المباراة يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفى تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي .
مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري
تنقل مباراة الزمالك وبراميدز على قنوات أون تايم سبرت على النايل سات في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وهو اكثر ما يبحث عنه جماهير الكرة المصري اليوم سواء من جماهير الزمالك او جماهير الأهلي لتتابع مباراة غريمها التقليدي والذي اقترب من لقب الدوري المصري الممتاز والذي سوف يتحدد في بشكل كبير في مباراته مع بيراميدز القادمة، واليك تردد جميع قناة أون تايم سبورت على النايل سات بجودة hd :
تردد قناة أون تايم سبورت 1
- القمر الصناعى : نايل سات
- التردد:11861
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد اخر جديد : قناة أون تايم سبورت 1
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- الدرجة 7.3 غرب
تردد قناة أون تايم سبورت 2
- القمر الصناعي :نايل سات
- التردد: 10853
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة “الجولة 28 من الدوري المصري 2022” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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