نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين 2022/08/01 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري المصري الممتاز أصبح من أهم موضوعات البحث من قبل عشاق الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، مع أقتراب الدوري من النهاية أصبح كل فريق يتطلع لحصد النقاط من أجل حسم اللقب، الأقرب للفوز باللقب هو الزمالك وينافسه كلاً من الأهلي وبيراميدز، الزمالك متشبث باللقب للعام الثاني على التوالي، فبعد أن حصد لقب كأس مصر على حساب غريمه الأهلي الذي يمر بأسواء حالته، يبحث عن لقب الدوري ليحقق الثنائية في انتظار بطولة السوبر، المقرر لها أن تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حالة تحقيق السوبر سوف يجمع الثلاثية في حدث لم يحدث من قبل.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022

بعد لعب كلاً من الزمالك وبيراميدز 27 مباراة يتصدر الفارس الأبيض الجدول برصيد 93 نقطة، جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في 4 مباريات، بينما منافسه الليلة في قمة الجولة 28 فريق بيراميدز، يحتل المركز الثاني في الجدول برصيد 59 نقطة من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريات، ويطمع الليلة في الفوز ليصبح قريب من الزمالك ويكون الفارق نقطة واحدة وتشتعل المنافسة بينهما.

جدول ترتيب الدوري المصري

في حالة أن حقق الزمالك الفوز اليوم على فريق بيراميدز يكون قد قطع 70% من الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، أما في حالة الخسارة فسوف يفتح الباب للمنافسة الثلاثية على اللقب ويعطي للأهلي وبيراميدز قبلة الحياة في العودة للمنافسة من جديد، التعادل يبقي الحال على ما هو عليه مع أفضلية كبيرة للفارس الأبيض.

ترتيب جدول الدوري المصري

سنقدم لكم ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز الليلة، مع تحديث الترتيب عقب نهاية المباراة مباشراً

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم الإثنين الموافق الأول من شهر أغسطس على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت العالمي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأولى ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن ومن المتوقع أن تعلن القناة 2 معلقين للقاء المرتقب.