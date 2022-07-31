شباب اليمن يُودّع منافسات كأس العرب

شباب اليمن يُودّع منافسات كأس العربودّع المنتخب الوطني للشباب، منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، بخسارته أمام مستضيفه السعودي بركلات الجزاء الترجيحية 1-3، عقب التعادل السلبي خلال شوطي اللقاء الذي جرى مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي.

وقدم شباب اليمن أداءً رجوليا طيلة شوطي اللقاء، رغم سيطرة المنتخب المستضيف للبطولة واستحواذه السلبي، باستثناء عدد من الفرص الخجولة، أمام صمامات أمان الأحمر الشاب الذي لعب بتوازن في الدفاع والاعتماد غالبا على الهجمات المرتدة نظرا للفوارق والإمكانيات.

وزحفت الجماهير اليمانية منذ وقت مبكر صوب الملعب الذي امتلئ جنباته، والعلم اليمني يرفرف خلف المنتخب الوطني وحناجرهم تهتف خلال شوطي اللقاء، والسعادة تلتحفهم نظير المستوى الباهر لأبطال اليمن رغم الخسارة بركلات الحظ التي ابتسمت لصاحب الأرض.

وكان المنتخب اليمني بقيادة المدرب الوطني محمد النفيعي، قد استهل مشواره في البطولة بخسارة غير متوقعة أمام الأردن بهدف نظيف، قبل أن يتفوق على الإمارات بثلاثة أهداف لهدف، ليضمن التأهل لربع نهائي البطولة.