ركلات الترجيح تبتسم لفلسطين أمام الأردن في كأس العرب للشباب

ركلات الترجيح تبتسم لفلسطين أمام الأردن في كأس العرب للشبابأقصى منتخب فلسطين منافسه الأردني بالفوز عليه بفارق ركلات الترجيح "5-4"، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل "1-1"، على ملعب نادي ضمك، اليوم، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للشباب بمدينة أبها السعودية.

تقدم منتخب فلسطين بهدف السبق عن طريق محمد صندوقة بالدقيقة "8"، فيما أحرز هدف التعادل للأردن من علامة الجزاء علاء دية بالدقيقة "40".

وبلغ منتخب فلسطين بهذا الفوز الدور نصف النهائي فيما ودع منتخب الأردن البطولة.

وضغط منتخب فلسطين منذ البداية في ملعب منافسه الأردني، وظهرت نوايا البحث عن هدف مبكر واضحة.

ولم يحتسب حكم اللقاء في الدقيقة 4 هدفاً سريعاً سجله لاعب الأردن بكر كلبونة، الذي خطف الكرة من دفاع منتخب فلسطين، بحجة وجود حالة تسلل.

واعتمد منتخب فلسطين في بناء هجماته على انطلاقات قيس طه وقيس الحطاب ومنير البدراين وأبو الهيجا ويزن شرحة، حيث عملوا على ارسال الكرات الطويلة صوب المهاجم محمد صندوقة.

وكاد منتخب فلسطين أن يأتي بهدف السبق مبكراً، من كرة رأسية لمحمد محمود مرت فوق مرمى مراد الفالوجي.

وشهدت الدقيقة 8 تتويج منتخب فلسطين لافضليته الهجومية بإحرازه هدف السبق من كرة عرضية ليتقدم محمد صندوقة نحوها بلا رقابة ويدكها برأسه على يمين مراد الفالوجي.

حاول منتخب الأردن تنظيم صفوفه والبحث عن آلية لفرض السيطرة على منطقة الوسط معتمداً على زكريا عمرو وزيد الأصفر وعلي عزايزة وبكر كلبونة.

وأطلق لاعب منتخب فلسطين منير البدارين تسديدة من مسافة بعيدة أبعدها الفالوجي لركنية.

ولم يبد منتخب الأردن أي قدرة في بناء هجمات منظمة، حيث واصل منتخب فلسطين أفضليته وتطويق مرمى منافسه.

وفي الدقيقة 40 تحصل منتخب الأردن على ضربة جزاء بعد كرة طولية لامست يد جمال البدارين، لينفذها علاء دية بنجاح، مدركاً التعادل.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء منتخب الأردن نسبياً، لكن الأفضلية مالت لصالح منافسه الفلسطيني.

وأرسل جمال البدارين لاعب منتخب فلسطين كرة قوية، لينوب القائم عن الفالوجي في إبعادها.

وأجرى المدربان سلسلة من التبديلات بهدف تعزيز القدرات الهجومية، حيث غابت الخطورة عن المرميين لفترة ليست بالقصيرة.

وفرض منتخب الأردن في الدقائق الأخيرة أفضليته بعدما ظهر تراجع منافسه الفلسطيني بدنيا، وسدد معاذ العليمات كرة خطرة من مسافة بعيدة حولها مهدي عاصي لركنية، وبعدها سدد المنصوري كرة قوية ارتطمت بالعارضة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل "1-1".

واحتكم المنتخبان بعد ذلك لركلات الترجيح لتحديد هوية المتأهل، حيث حسمها منتخب فلسطين لصالحه بنتيجة "5-4".

ونفذ بنجاح لمنتخب فلسطين محمد صندوقة، وقيس طه، وخالد أبو الهيجاء، ومحمد شلطف، ومنير البدارين.

ونفذ بنجاح لمنتخب الأردن زكريا عمرو، وقصي المنصوري، ومحمد عبد العزيز، وعلاء دية، وأهدر هاشم مبيضين.

(كوورة)