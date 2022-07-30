نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليمن كأس العرب 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية واليمن كأس العرب تحت 20 عاماً، سيكون ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مسرحاً لإقامة المباراة الافتتاحية في دور ربع نهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً للمنتخبات والتي تنظمها المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، حيث من المقرر أن تقام المباراة الهامة المرتقبة بين المنتخبين السعودي واليمني مساء يوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر يوليو الحالي.

مباراة السعودية واليمن كأس العرب 2022 تحت عشرين عاماً

المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة استطاع أن يبلغ دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2022 تحت 20 عاماً بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري المجموعات من البطولة العربية، حيث نجح الأخضر السعودي تحت عشرين عاماً أن يحقق العلامة الكاملة والفوز في المبارتين اللتان جمعته مع منتخبي: موريتانيا، والمنتخب العراقي ليكون الأخضر السعودي أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي.

على الجانب الآخر فإن المنتخب اليمني يمني نفسه بالتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً للمنتخبات، الأحمر اليمني بالرغم من خسارته في أول مباراة له بالبطولة على يد المنتخب الأردني، قبل أن يتمكن المنتخب اليمني من الفوز على منتخب الإمارات، ليحصد المنتخب اليمني ثلاث نقاط وضعته في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ليكون المنتخب اليمني كأحد أفضل المنتخبات من أصحاب المركز الثاني في دوري المجموعات.

موعد مباراة السعودية واليمن

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة السعودية واليمن في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت اليمن.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

هذا وسيتمكن جماهير ومحبي كرة القدم العربية ومحبي منتخبي السعودية واليمن من كل حدب وصوب من متابعة مباراة السعودية واليمن على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة السعودية الرياضية الأولى، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الرابعة الرياضية العراقية، كما ستقوم قناة نايل سبورت بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها.