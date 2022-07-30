نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم أمام المقاولون في المباراة المؤجلة من الجولة 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق في التاسعة من مساء اليوم اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري بين المقاولون والأهلي، والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي في هذه المباراة هو أهم مايشغل بال المشجعين في ظل الإصابات والغيابات التي يعاني منها المارد الأحمر، حيث شهدت اللقاءات الأخيرة للنادي الأهلي تعرض العديد من اللاعبين للإصابة، حيث أصيب المدافع محمد عبد المنعم للإصابة، كما أصيب لاعب خط الوسط عمرو السولية والجناح صلاح محسن وكانت آخر الإصابات هي إصابة الحارس الدولي الأول للفريق والمنتخب محمد الشناوي، وبذلك يرتفع عدد المصابين من قائمة الشياطين الحمر ليصل إلى 12 لاعب.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

ووسط هذا العدد من الإصابات من المتوقع أن يبدأ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق بالتسكيل الآتي:

الحارس علي لطفي في حراسة المرمى.

الدفاع مكون من الثلاثي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف.

الوسط مكون من الرباعي محمد هاني وأليو ديانج وحمدي فتحي وعلي معلول.

الهجوم مكون من الرباعي محمد مجدي قفشة وحسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد فخري.

غيابات الأهلي عن مباراة المقاولين العرب

وكان العديد من اللاعبين قد تعرضوا للإصابات خلال الفترة السابقة بسبب الإجهاد وتلاحق المباريات، حيث لم يحصل الفريق على راحة منذ ما يزيد عن العامين، وذلك بسبب ضغط مباريات الدوري العام المصري وكأس مصر بالإضافة إلى ارتباطات الفريق في دوري أبطال أفريقيا كأس السوبر الأفريقي وبطولة كأس العالم للأندية، وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول عن الإصابات التالية للاعبي الفريق الأول:

محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، بيرسي تاو، صلاح محسن، محمد شريف، زياد طارق، أحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى عمار حمدي، وأكرم توفيق.

حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد أسندت مهمة قيادة مباراة الأهلي والمقاولون تحكيميا إلى حكم الساحة الدولي محمد عادل ويعاونه هاني خيري ومحمود أبو الرجال كحاملي راية، والحكم الرابع للمباراة سوف يكون عاطف حسين، أما حكام تقنية الفار فهم الحكم الأول مصطفى مدحت، وهاني العراقي.

ترتيب الدوري المصري موسم 2022/2021

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 63 نقطة وبيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وإليكم جدول الترتيب كاملا: