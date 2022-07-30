نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023|| الفرق المتأهلة لمنافسة دوري ابطال اوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023، محبو وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ينتظروا بفارغ الصبر موعد انطلاق الأدوار الرئيسية وذلك من النسخة الجديدة لدى بطولة الدوري أبطال أوروبا لعام 2023 ميلاديًا،وكان النادي الإسباني ريال مدريد في التتويج وهذا بالنسخة الأخيرة من الدوري لأبطال أوروبا، لكي يرتفع نسبة رصيده إلى أربعة عشر لقب في البطولة، وبعد أن أعلى حد من عمالقة القارة، ولقد نجح فريق ريال مدريد وذلك في طريقه لكي يحصد اللقب في أن يقوم بالفوز وذلك على الفرنسي باريس سان جيرمان، وعمالقة إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وذلك قام بتحقيق البطولة التاريخية لدى النادي الملكي والذي قام بتثبيت صحة المقولة الآتية وهي ” في ليالي الأبطال لا يوجد مثيل للريال”، والآن جميع الجماهير ينتظروا موعد قرعة دوري ابطال اوروبا لكي يتم معرفة المجموعات، والتي سوف تسبقها قرعتين اثنين أخريين وخاصة في الأدوار والتصفيات التمهيدية المؤهلة لدى المجموعات.

موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

ومن المقرر أن سوف يتم الإجراء لقرعة مجموعات دوري ابطال وروبا لعام 2023 ميلادي وذلك في يوم الخميس في شهر أغسطس والذي يوافق يوم 25 من شهر أغسطس القادم لهذا العام 2022 ميلادي/ آب.

وجميع محبي قرة القدم يترقبوا لكي يتم معرفة مجموعة لفريقه المفضل، وبشكل مستمر تحدث مفاجآت في تلك المرحلة، ومثلًا العام الماضي عندما تم إقصاء فريق برشلونة وقام بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

ولكن قرعة دوري ابطال اوروبا لعام 2023 وهي خاصة لمرحلة المجموعات، لقد تم سبقها قرعة الدور الثالث وذلك من التصفيات التمهيدية الذي تكون مؤهلة لدى المجموعات، والتي كان موعدها بتاريخ يوافق يوم 18 من شهر يوليو الجاري/ تموز لهذا العام 2022 ميلادي، وهكذا أيضًا قرعة الملحق المؤهل لدى المجموعات والمقررة والذي توافق بتاريخ يوم 1 من شهر أغسطس القادم لهذا العام 2022 ميلادي.

طلب رونالدو في الانضمام إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان

اللاعب كريستيانو رونالدو لقد طالب من إدارة مانشستر يونايتد بأن يقوموا بالسماح له أن يرحل هذا الصيف، وذلك على خلفية الفشل لفريق في التأهل لدى دوري ابطال اوروبا، لكي يبدأ من خلال وكيله مهمة القيام بالبحث عن فريق جديد.

وقامت صحيفة “لوباريزيان” وهي فرنسية الأصل بالذكر في تقرير أن خورخي مينديز وهو وكيل كريستيانو رونالدو قام بعرض اللاعب على الفرنسي باريس سان جيرمان لكي يتم شرائه في هذا الصيف، ولكن لم يتم الموافقة من إدارة بطل الدوري الفرنسي.