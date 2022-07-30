ترقب نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في نهائي كأس الدرع الخيرية

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير في كل مكان نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحظى بإهتمام كبير من جانب الجماهير خاصة وأن المواجهة هي نهائي كأس الدرع الخيرية في مواجهة يسعى خلالها الفريقين على الإطمئنان الكامل على الصفقات الجديدة قبل إنطلاق الموسم الجديد، خاصة هالاند من جانب مانشستر سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

من المرتقب أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ويسعى كلوب إلى التوصل إلى توليفة في تلك المواجهة بمشاركة محمد صلاح والصفقات الجديدة من جانب ليفربول، ولن تكون المواجهة سهلة على كلوب ولاعبيه في ظل قوة مانشستر سيتي وسعيه إلى الحصول على تلك البطولة المرتقبة في كأس نهائي الدرع الخيرية.

ترقب نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

يذكر أن المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي ستقام على ملعب كينج باور معقل ليستر، ودخل المان في صراع مع ليفربول على الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يحسمه مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

يدخل ليفربول مواجهة مانشستر سيتي معززا بصفقة داروين نونيز والذي إنضم من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، كما تعاقد ليفربول مع فابيو كارفالو من فولهام وكالفن من أبردين.

في نفس الوقت يعاني ليفربول من إفتقاد ساديو ماني بعد ست مواسم تألق فيها المهاجم السنغالي، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مثلث الهجوم في ليفربول ويبدو أن كلوب سيواجه مزيدا من الوقت من أجل إيجاد بديل لساديو ماني في ظل تألق محمد صلاح في الموسم الماضي وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في المقابل يدخل مانشستر سيتي مباراة ليفربول مفعما بالتعاقد مع هالاند وهو المهاجم الكبير الذي يتوقع الجميع توهجه أمام ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية في تلك المباراة الهامة لفريق ليفربول أمام مانشستر سيتي